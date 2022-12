Budget 2023 : le président du Parlement propose un compromis aux deux camps

Photo : YONHAP News

Comme le Parlement a dépassé la session ordinaire afin d'adopter le projet de loi sur le budget 2023, son président Kim Jin-pyo avait fixé la date limite des négociations au 15 décembre. Mais les deux camps s’opposent toujours même au lendemain de cette échéance. Afin de concilier les divergences, le patron du perchoir avait proposé, hier, un compromis. Le Minjoo, la première force de l’opposition, l’a accepté, tandis que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a refusé d’y céder.Dans le cadre de l’arbitrage, Kim a recommandé de baisser le taux maximal des impôts sur les sociétés d’un point. Selon le projet gouvernemental, il devrait passer de 25 à 22 %, soit un recul de trois points. Le Minjoo était contre toute réduction en y voyant une faveur pour les riches. Le PPP, de son côté, a estimé qu’un seul point de moins n’inciterait jamais les entreprises à investir davantage pour relancer l’économie.Une autre pomme de discorde concerne le budget à allouer pour la direction générale de la police et le service de gestion des renseignements sur les ressources humaines créés respectivement sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de celui de la Justice.L’opposition demandait de supprimer le poste de dépenses à leur égard en remettant en cause la légitimité de ces organismes. Le président du Parlement a proposé d’ajouter dans le texte une clause spéciale en la matière. Selon celle-ci, il serait possible d’utiliser un fonds de réserve pour ces institutions controversées, jusqu’à ce que les deux camps trouvent un terrain d’entente ou bien que la question de leur légitimité soit tranchée.D’autres pierres d’achoppement persistent toujours. Certes, le Minjoo et le PPP poursuivent aujourd’hui leurs tractations, mais les négociations risquent d’être prolongées au-delà du week-end.