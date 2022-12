Budget 2023 : le président du Parlement fixe un nouveau délai aux deux camps

Photo : YONHAP News

Comme l’Assemblée nationale a dépassé la session ordinaire pour adopter le projet de loi sur le budget 2023, son président Kim Jin-pyo avait fixé la date limite des négociations au 15 décembre. Mais les deux camps ont échoué à trouver un terrain d’entente même au lendemain de cette échéance.Afin de concilier les divergences, le patron du perchoir avait proposé, hier, un compromis. Le Minjoo, la première force de l’opposition, l’a accepté, tandis que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a refusé d’y céder.Dans le cadre de l’arbitrage, Kim a recommandé de baisser le taux maximal des impôts sur les sociétés d’un point. Selon le projet gouvernemental, il devrait passer de 25 à 22 %, soit un recul de trois points. Le Minjoo était contre toute réduction en y voyant une faveur pour les riches. Le PPP, de son côté, a estimé qu’un seul point de moins n’inciterait jamais les investisseurs à ouvrir davantage leurs portefeuilles pour relancer l’économie étant donné que Taïwan et Singapour ont fixé leur plafond respectif à 20 à 17 %.D’autres pierres d’achoppement persistent toujours. Cet après-midi, le président de l’Assemblée nationale, a réussi à réunir le chef du groupe parlementaire du PPP, Joo Ho-young, et celui du Minjoo, Park Hong-keun, afin de négocier de nouveau.Mais les deux hommes ont campé sur leur position. Joo a souligné que le Minjoo devrait aider le gouvernement à mener les affaires de l’Etat selon ses propres convictions au moins pour la première année qui suit l’alternance politique. Quant à Hong, il a rétorqué que sa formation a déjà fait assez de concessions et que le parti au pouvoir devrait faire un pas vers lui.Kim a alors appelé à la conscience des députés. Il a accusé les deux partis de se mettre mutuellement des bâtons dans les roues, ce qui provoque un effet domino. Comme les collectivités locales n’arrivent pas à boucler à temps leur projet, elles risquent de ne pas exécuter le budget nécessaire pour les personnes en grande précarité. Il a ensuite demandé à Joo et Park de trouver les grandes lignes de leur accord jusqu’à aujourd’hui de sorte que le Parlement puisse voter le texte lundi prochain.