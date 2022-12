Météo : un week-end dans le froid et enneigé

Photo : KBS News

Aujourd’hui, les habitants du pays du Matin clair ont encore été saisis par le froid, notamment dans la moitié supérieure du territoire où le mercure est passé sous les -10°C. Le ciel a été assez ensoleillé, masqué parfois par quelques nuages. Cependant, un air encore plus glacial va souffler sur le pays du Matin clair en cette fin de semaine. Et la neige va également redoubler d’intensité dans certaines régions.En effet, les températures vont chuter decrescendo au fil du week-end. Tout d’abord samedi matin, le mercure sera de nouveau aux alentours des -10°C dans le nord-ouest où les flocons de neige seront de la partie. Dans le sud, les valeurs oscilleront entre -1 et -5°C. Ensuite, le thermomètre se réchauffera d’environ six degrés sur tout le territoire. De plus, des avertissements « sécheresse » vont être émis dans plusieurs régions dans l'est du pays.Dimanche, le froid va se renforcer. Dans la matinée, il sera glacial, d’approximativement -15°C dans le nord-ouest, de -12°C dans le centre et de -5°C au sud. Les températures augmenteront dans la journée, mais le mercure restera très bas, avec -6°C à Séoul, -4°C à Daejeon, ou encore -1°C à Gangneung et Daegu, entre autres.Par ailleurs, de violentes chutes de neige sont attendues dans l’ouest et le sud-ouest. Météo-Corée prévoit 5 à 15 cm dans ces régions et jusqu’à 50 cm dans les zones montagneuses de l’île méridionale de Jeju.