Pyongyang tire un missile balistique non identifié vers la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, aujourd’hui, un missile balistique vers la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).La nouvelle bravade a eu lieu à la fois un mois après le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) et au lendemain du 11e anniversaire de la mort de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, qui n’est autre que le père de l’actuel leader Kim Jong-un.Tout en scrutant de près le moindre mouvement suspect en provenance du Nord, les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la distance, l’altitude ainsi que la vitesse de l'engin.Pyongyang a effectué, si on ne compte que ceux qui ont été dévoilés à la presse, 36 tirs de missiles balistiques (en tout 64 projectiles) et trois de croisière cette année.