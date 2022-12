La Corée du Nord effectue au total deux tirs de missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a lancé, aujourd’hui entre 11h13 et 12h05, deux missiles balistiques, depuis Dongchang-ri dans le nord-ouest du territoire vers la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Tout en scrutant de près le moindre mouvement suspect en provenance du Nord, les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la distance, l’altitude ainsi que la vitesse de l'engin.La nouvelle bravade a eu lieu à la fois un mois après le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) et au lendemain du 11e anniversaire de la mort de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, qui n’est autre que le père de l’actuel leader Kim Jong-un.Rappelons aussi que vendredi, l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA, a rapporté qu’« un important institut de l’Académie des sciences de la défense avait réussi, le 15 décembre, un premier test d’éjection au sol d’un moteur de fusée solide de grande poussée de 140 tonnes-force ». Cette puissance serait proche de celle du moteur du premier étage de l’ICBM de type Hwasong-17.La Corée du Nord a effectué, si on ne compte que ceux qui ont été dévoilés à la presse, 36 tirs de missiles balistiques et trois de croisière cette année.