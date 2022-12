Pyongyang affirme avoir lancé hier un satellite de reconnaissance

Photo : YONHAP News

Pyongyang a déclaré avoir effectué hier un essai important de la dernière étape visant à développer un satellite de reconnaissance à la base de lancement de satellites de Sohae, à Dongchang-ri, dans la province du Pyongan du Nord. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, son agence de presse officielle KCNA.L’Administration nationale du développement aérospatial de la Corée du Nord a annoncé qu’elle finirait la mise au point de son satellite espion militaire d’ici avril 2023, laissant penser que le régime de Kim Jong-un pourrait procéder à un tir du moteur en question au premier semestre prochain.Le porte-parole de l’institution a précisé que le test de dimanche avait pour objectif d’évaluer les images satellitaires, la transmission des données et le contrôle terrestre.Toujours selon la KCNA, Pyongyang a lancé une fusée équipée de caméras, de récepteurs vidéos et de commandes jusqu’à 500 km d’altitude contrairement à l’annonce de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) selon laquelle il avait tiré deux missiles balistiques de moyenne portée.L’organe nord-coréen a également dévoilé des clichés qui auraient été pris depuis le satellite. Cependant, on ne voit presque aucune trace de neige sur les photos, alors qu’il a beaucoup neigé ces derniers jours au nord du 38e parallèle.Pour rappel, la Corée du Nord avait tiré des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en février et en mars derniers en affirmant qu’il s’agissait d’un lancement de satellites de reconnaissance.Par ailleurs, le média nord-coréen ne fait pas état de la présence du leader Kim Jong-un à ce lancement.