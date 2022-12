La cote de popularité de Yoon Suk-yeol remonte à 40 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République a franchi la barre des 40 % pour la première fois depuis juin dernier. C’est ce que nous apprend une enquête menée par Realmeter, réalisée à la demande de Media Tribune entre le 12 et le 16 décembre.Résultats : 41,1 % des sondés ont jugé le bilan de Yoon Suk-yeol positif, soit une hausse de 2,7 points par rapport à il y a une semaine. L’opinion négative a baissé de deux points pour atteindre 56,8 %.Le cabinet a expliqué que cet accroissement avait été conduit par les centristes et les jeunes de 20 à 29 ans chez qui la cote a établi un record. D’après le chercheur principal Bae Chul-ho, les politiques, qui se différencient de celles de l’ancienne administration de Moon Jae-in, ont attiré plus de partisans, notamment concernant l’assurance maladie et le monde du travail.En ce qui concerne les partis politiques, 43,7 % des interrogés ont soutenu le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, enregistrant un recul de 1,5 point. Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, il a récolté 41,4 %, remontant au-dessous des 40 % pour la première fois depuis juillet. Le Parti de la justice, une petite formation progressiste, a affiché 3,6 %, tandis que 10,2 % ont déclaré n’en soutenir aucun.Le sondage a été mené par téléphone fixe ou portable auprès des 2 509 adultes hommes et femmes confondus, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de deux points.