Solde budgétaire : la Corée du Sud affichera un déficit de 100 000 milliards de wons cette année

Photo : YONHAP News

Le solde budgétaire de la Corée du Sud devrait présenter un déficit de plus de 100 000 milliards de wons cette année, soit 72,3 milliards d’euros. Ici, on parle de l’indice incluant les dépenses de fonds du bien-être social comme la retraite et l’assurance-emploi.Selon les données du ministère de l'Economie et des Finances, le chiffre s’est déjà élevé à 86 300 milliards de wons ou 62,4 milliards d’euros en octobre dernier. Entre 2019 et 2021, il a augmenté de près de 10 000 milliards de wons, l’équivalent de 7,2 milliards d’euros, chaque année.Compte tenu du deuxième additif au budget 2022, le gouvernement estime enregistrer 110 800 milliards de wons de déficit cette année, soit environ 80,1 milliards d’euros.Le budget est en déficit depuis 15 ans, mais le niveau est devenu plus important à partir de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.