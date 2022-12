Anniversaire du décès de Kim Jong-il : absence de Kim Jong-un lors de l’hommage

Photo : YONHAP News

De hauts officiels nord-coréens se sont rendus la semaine dernière au Palais du Soleil Kumsusan pour rendre hommage à leur ancien leader Kim Jong-il à l’occasion du 11e anniversaire de sa mort.L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté samedi que plusieurs hauts responsables du Comité central du Parti des travailleurs, de la commission permanente de l’Assemblée populaire suprême, du gouvernement ainsi que de l’armée ont assisté à la cérémonie de commémoration.Cependant, le dirigeant actuel Kim Jong-un, qui n’est autre que le fils de Kim Jong-il, est absent de la photo publiée par l’organe de presse. Le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, Choe Ryong-hae, et le secrétaire du Parti des travailleurs, Jo Yong-won, le sont également.Même si la Corée du Nord apporte plus d’importance aux années qui se finissent par zéro et cinq, il est exceptionnel que l’actuel homme fort de Pyongyang ne se soit pas rendu au mausolée. Il y était allé pour les dix premiers anniversaires de la mort de son père, et avait même organisé des événements d’envergure pour les 3e, 5e et 10e années de sa disparition.