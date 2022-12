Drame d’Itaewon : le Minjoo démarre l’enquête parlementaire aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la première force de l’opposition, lance aujourd’hui l’enquête parlementaire sur la bousculade mortelle d’Itaewon. Il ne veut plus la retarder alors qu’aucun avancement n’a été enregistré pendant la première moitié de celle-ci. De plus, il ne reste que seulement trois semaines avant la fin. La majorité et l’opposition se sont initialement engagées à la mener une fois avoir entériné la proposition budgétaire 2023.Le député du parti de centre-gauche, Woo Sang-ho, qui prend les rênes du comité dédié, a convoqué ce matin une réunion générale afin d’établir le calendrier de l’investigation et recueillir les témoignages. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a fustigé cette décision en la qualifiant de rupture de l’accord. Il a argué que cette démarche unilatérale entrave davantage sa participation.Par ailleurs, la négociation sur le projet budgétaire marque toujours le pas. Les chefs du groupe parlementaire des deux camps et le vice-Premier ministre à l'économie Choo Kyung-ho se sont réunis ce week-end, mais n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente.Les opinions divisent toujours sur la baisse de l’impôt sur les sociétés ainsi que sur les budgets du bureau de la police et de celui des renseignements pour leur personnel, deux organismes fondés sous l’administration de Yoon Suk-yeol.