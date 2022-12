Tirs nord-coréens : Séoul et Washington dénoncent la nouvelle provocation

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le Conseil de sécurité nationale (NSC) a fermement condamné la nouvelle bravade militaire du Nord d’hier.Le NSC a décrit le tir missile balistique de moyenne portée comme une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et une provocation grave qui exacerbe les tensions dans la péninsule coréenne et qui menace la paix et la sécurité régionales. Il a fait savoir qu’il prêtait notamment attention à leur utilisation de la force armée et aux essais de moteurs à combustible solide.Le conseil a déploré la poursuite des bravades de la part du régime de Kim Jong-un sans tenir compte de ses habitants qui souffrent du froid et du manque de nourriture, avant de dénoncer ses actes illicites comme le piratage informatique, l’exploitation des travailleurs envoyés à l’étranger et le trafic d’alcool et de produits de luxe.Le NSC a également souligné qu’il protégerait sa population des menaces nord-coréennes à l’aide de l’alliance Séoul-Washington et prendrait toutes les mesures pour la paix et la sécurité dans la péninsule.A Washington, le département d’Etat a lui aussi critiqué ce tir de missiles en exhortant Pyongyang à retourner à la table du dialogue. Avant d’ajouter qu’il maintiendrait toutefois une approche diplomatique envers la Corée du Nord et que la promesse faite par les USA pour la défense de la Corée du Sud et du Japon serait inébranlable.