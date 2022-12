Mondiaux de natation en petit bassin : Hwang Sun-woo conserve son titre en 200m nage libre

Photo : YONHAP News

Le nageur sud-coréen Hwang Sun-woo a décroché la médaille d’or en 200m nage libre lors des Championnats du monde de natation en petit bassin qui se sont tenus à Melbourne en Australie. Il conserve ainsi son titre pour la deuxième fois d’affilée.Lors de la finale organisée hier, l’as sud-coréen a terminé la course en 1’39’’72, en établissant un nouveau record asiatique. De plus, il a raccourci de 1’27 son meilleur temps réalisé deux jours auparavant lors de la finale du relais 4x200m nage libre hommes. Cette performance lui permet d’effleurer à 35 centièmes le record du monde détenu par l’Allemand Paul Biedermann établi en 2009.Par ailleurs, le même jour, l’équipe féminine sud-coréenne, composée de Kim San-ha, Moon Su-a, Kim Seo-yeong et Hur Yeon-kyung, a battu le record national dans des séries éliminatoires du relais 4x100m 4 nages femmes en 3’56’’66. Elle termine à la 10e place parmi les 16 pays en lice.