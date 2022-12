Photo : KBS News

La première sonde lunaire sud-coréenne « Danuri » a réussi son insertion en orbite lunaire, sa première manœuvre, menée il y a deux jours.L'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) et le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC ont annoncé ce matin avoir vérifié que la vitesse de l’engin s’est réduite au niveau souhaité via leurs analyses.Toujours selon le Kari, Danuri a été capturée par la gravité lunaire pour devenir un véritable orbiteur lunaire. Elle est située à un périgée de 109 km et un apogée de 8 920 km. La période de révolution dure 12,3 heures.La sonde effectuera encore quatre manœuvres d’insertion pour se placer à 100 km d'altitude de la Lune. La prochaine mission est prévue dans deux jours. Le résultat final devrait être divulgué le 29 décembre.