COVID-19 : levée partielle du port du masque en intérieur vers le Nouvel an lunaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud poursuit ses discussions pour lever l’obligation du port du masque en intérieur étape par étape. Le masque sera donc toujours nécessaire dans certains établissements, mais ne le sera plus dans d’autres. Et cette nouvelle mesure, qui sera annoncée ce vendredi, devrait être appliquée vers le Nouvel an lunaire qui tombe le 22 janvier.A la gare de Séoul, la plupart des personnes portaient un masque mais nombreux étaient à le baisser sous le menton, voire à l’enlever. Et de plus en plus de gens ne le portent pas dès qu’ils sont dans des restaurants et des cafés.Lee Ae-kyung, une habitante de Paju dans la province de Gyeonggi interrogée par la KBS, a jugé que la levée de l’obligation du port du masque ne changerait pas grand-chose, car les sud-Coréens ne la respectent déjà pas strictement dans la vie quotidienne.Un homme venant de Gyeongju s’est montré, quant à lui, un peu inquiet en indiquant que, même si la mesure actuelle n’existait que de nom, il faudrait au moins des critères de base. Avant de présumer qu’il faudrait attendre jusqu’au Nouvel an lunaire pour mettre fin au masque en intérieur.De son côté, l’exécutif examine une façon de lever ce dispositif de manière progressive. Une mesure qui consiste à recommander le port du masque dans les bâtiments sauf dans les transports en commun et les hôpitaux, puis à mettre fin à l’obligation. Une première levée partielle devrait donc avoir lieu fin janvier, mais la date devrait dépendre de la propagation du COVID-19 et le taux de personnes vaccinées.Park Hyang, la cheffe du Siège central d'intervention en cas d'accident, a fait savoir qu’il serait difficile de fixer la date pour la modification de l’obligation de port du masque, en expliquant que la vague épidémique hivernale a ralenti en novembre avant de s’aggraver de nouveau ce mois-ci.Coté bilan. Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations s’est établi à 26 622, environ 1 000 cas de plus en une semaine. Parmi les malades actuels, 535 personnes sont hospitalisées en raison de symptômes graves. Le chiffre a dépassé la barre des 500 pour le deuxième jour consécutif.Les autorités sanitaires encouragent l’inoculation de vaccins bivalents adaptés aux nouveaux variants, d’autant que la détection de ces derniers continue d’augmenter.Par ailleurs, le gouvernement va examiner aujourd’hui le résultat de la réunion du Conseil consultatif sur les maladies infectieuses qui va se tenir aujourd’hui, puis annoncera la version révisée de la mesure actuelle ce vendredi.