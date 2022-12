PPP : exclusion de l’opinion publique dans l’élection de son chef

Photo : YONHAP News

Le comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a adopté à l’unanimité le projet de révision de ses principes. Il s’agit d’élire son président uniquement avec le vote de ses membres. Jusqu’à présent, l’opinion publique représentait 30 % et les avis des adhérents 70 %. La prochaine élection est prévue en mars. Le dirigeant du comité Chung Jin-suk a expliqué qu’il est normal que les membres qui partagent la philosophie et l’objectif du parti choisissent leur représentant.Un autre changement : le scrutin uninominal majoritaire à deux tours sera appliqué pour renforcer la représentativité de l’élu. C’est-à-dire que si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, le second tour sera organisé entre deux personnes ayant récolté le plus de voix.Pour d’autres élections comme la primaire pour la présidentielle, le sondage d’opinion sera mené seulement auprès des partisans du PPP et à ceux qui ne soutiennent aucune formation afin d’empêcher les détracteurs de manipuler le résultat.Cette proposition sera approuvée le 23 décembre après avoir été discutée au sein du comité national. Néanmoins, elle divise la formation. Certains s’y opposent du fait que l’exclusion de l’opinion publique est un dispositif défavorable aux candidats anti-Yoon Suk-yeol. Le député Yoo Seong-min, qui fait partie de ces derniers, a jugée qu’il était illégal d’intervenir dans l’élection en évoquant que le chef de l’Etat a récemment affirmé en privé qu’il préférait un scrutin qui ne recueille seulement les suffrages des adhérents.