Drame d’Itaewon : trois partis de l’opposition adoptent le calendrier de l’enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le Parti de la justice et le Parti du revenu de base ont approuvé aujourd’hui le calendrier de l’enquête parlementaire sur le drame d’Itaewon. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, était finalement absent.Les trois partis de l’opposition ont organisé ce matin une réunion générale, et ont décidé de mener l’investigation sur place le 21 et le 23 décembre. Les membres du comité dédié visiteront le site de l’accident, le commissariat de police d’Itaewon et la mairie de l’arrondissement de Yongsan, entre autres. Le 27 et le 29, les établissements publics concernés rapporteront leurs premiers avis sur cette affaire. Ce sont notamment le bureau du Premier ministre, la mairie de Séoul et l'Agence de police métropolitaine de la capitale sud-coréenne.Parmi les témoins qui seront convoqués, figurent le secrétaire présidentiel au suivi des affaires de l'Etat et le directeur du Bureau de la coordination des politiques du gouvernement.Le Minjoo ne voulait plus retarder le processus alors qu’aucun avancement n’a été enregistré pendant la première moitié de celui-ci. De plus, il ne reste que seulement trois semaines avant la fin. La majorité et l’opposition se sont initialement engagées à la mener une fois après avoir entériné la proposition budgétaire 2023.Le député du parti de centre-gauche, Woo Sang-ho, qui prend les rênes du comité, a exhorté le PPP à rejoindre cette démarche, déclarant que 50 jours se sont déjà écoulés après la tragédie qui a fait plus de 150 morts.Les commissaires des formations de l’opposition ont d’ailleurs demandé d’entendre plus de témoins et de prolonger la durée de l’enquête.