Tirs nord-coréens : Séoul estime toujours qu’il s’agit de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a déclaré que son jugement restait inchangé sur les projectiles lancés hier par Pyongyang. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) estime qu’il s’agit de missiles balistiques de moyenne portée, alors que la Corée du Nord a annoncé aujourd’hui que son lancement visait à tester un satellite de reconnaissance.Le JCS a ajouté que Séoul et Washington étaient en train d’analyser le récent mouvement du royaume ermite lié au développement de missiles. La Corée du Sud n’a pas dévoilé les détails du lancement sauf le fait que les deux engins ont atteint une altitude de 500 km. Alors que d'habitude, plus d’informations comme la vitesse maximale et la distance parcourue, sont rendues publiques.Le porte-parole du JCS, Kim Jun-rak, a expliqué que les renseignements nationaux devaient être protégés et que leur dévoilement risquait d’être servi à des fins malintentionnées par le pays communiste.Il est de coutume que quand le régime de Kim Jong-un lance des missiles, Séoul annonce ses analyses le jour même. Et le lendemain, un communiqué contredisant celle de son voisin est publié au Nord. L’armée sud-coréenne soupçonne une stratégie pour perturber les services de renseignement sud-coréens et américains et les faire douter de leur capacité de détection.Certains se demandent donc si ce n’est pas simplement une nouvelle orientation stratégique de la nouvelle administration de Yoon Suk-yeol.De son côté, le Japon continue à dévoiler tout de suite les données qu’ils ont acquises sur les engins nord-coréens.