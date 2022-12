5G : la Corée du Sud reste la plus rapide au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a la vitesse de téléchargement du réseau 5G la plus rapide parmi 128 pays à travers le monde.Selon Ookla, qui gère le site de mesure de la vitesse Internet « Speedtest », le débit mobile de téléchargement médian de la 5G au troisième trimestre de 2022 était de 516,15 Mbps au pays du Matin clair. Ce dernier se classe occupe le trône pour la deuxième année consécutive. Il est suivi de près par les Emirats arabes unis (511,70 Mbps). La Bulgarie arrive troisième, devant le Qatar, l'Arabie saoudite et Singapour.En matière de disponibilité de la 5G, qui fait référence au pourcentage de temps d'accès, la Corée du Sud a enregistré 34,5 %, soit une diminution de 9,3 points par rapport au troisième trimestre de l'an dernier (43,8 %). Ce sont les Etats-Unis qui affichent le taux en la matière le plus élevé avec 54,3 %.Ookla a souligné que le pourcentage de temps d'accès à la connexion 5G avait baissé par rapport à l'année dernière dans plusieurs pays comme la Corée du Sud, la Bulgarie, les Pays-Bas et les Emirats arabes unis.