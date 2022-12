Tirs nord-coréens : Washington reconfirme communiquer en permanence avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Washington a réaffirmé « communiquer en permanence » avec la Corée du Sud et le Japon sur les tirs de missiles balistiques nord-coréens. C’est le porte-parole de son département d’Etat qui a fait cette remarque hier.Interrogé, lors d’un point de presse, sur la question de savoir si les trois pays partagent les informations avant les provocations de Pyongyang, Ned Price a donné une telle réponse. Et d’ajouter qu’ils font aussi de même pour les évaluer.Selon la voix de la diplomatie américaine, non seulement le département d’Etat, mais également le Pentagone et d’autres institutions américaines communiquent avec les deux principaux alliés d’Asie.Sur les lancements de deux nouveaux missiles balistiques de moyenne portée nord-coréens, Price les a dénoncés une nouvelle fois. Il a cependant tenu à rappeler que les Etats-Unis n’ont pas de politique hostile à l’égard du régime de Kim Jong-un et à solliciter celui-ci pour accepter une diplomatie pragmatique et substantielle. Il a pourtant évité de répondre à la question sur la nature précise de ces deux projectiles.