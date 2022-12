Grands groupes : le taux d'utilisation des capacités de production reste inférieur à 80 %

Photo : KBS News

En raison de la récession économique, le taux d'utilisation des capacités de production des grandes sociétés sud-coréennes a chuté de plus de deux points au troisième trimestre 2022 par rapport à il y a un an, et reste donc en dessous de 80 %. Cette diminution a été observée dans toutes les industries, à l'exception de l'automobile et des produits pharmaceutiques. Elle a été particulièrement forte dans les domaines des matériaux de construction, de la construction navale et de la machinerie.Ce résultat provient de Leaders Index, un institut de recherche d'analyse d'entreprises, qui en a examiné 200 ayant publié leur taux d'utilisation des capacités de production parmi les 500 premières firmes sud-coréennes en termes de chiffre d’affaire.Le taux d’utilisation était de 78,4 % au troisième trimestre 2022. Il s'agit d'une baisse de 2,1 points par rapport à la même période l'an dernier (80,5 %). Il est également inférieur d’un point à celui du troisième trimestre 2020 (79,4 %), la première année de la pandémie de COVID-19.Le domaine de l’industrie des matériaux de construction a accusé l’une des plus fortes chutes. Son taux d'utilisation des capacités de production s'est ainsi limité à 70,5 % dans les trois derniers mois de cette année, reculant de 7,4 points en glissement annuel. Ce repli s’expliquerait par la stagnation du marché immobilier. Les secteurs de la construction navale et de la machinerie ont également diminué de 7,4 points.Au niveau des entreprises, Ssangyong Motor, qui a un nouveau propriétaire, a vu son taux d'utilisation augmenter de 60 points par rapport à la même période de l’an dernier. Et, les 20 société sud-coréennes qui réalisent les plus gros chiffres d’affaires, ont toutes vu leur taux d'utilisation se rétracter sauf Kia (12,6 points), Hyundai Mobis (4,4 points) et LG Energy Solutions (2 points).