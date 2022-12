Le destroyer Chungmugong Yi Sun Shin quitte Busan en direction du golfe d’Aden

Photo : YONHAP News

Le Chungmugong Yi Sun-shin qui effectuera des missions dans le golfe d’Aden au large de la Somalie, a quitté hier la base navale située dans la ville portuaire de Busan.Il s’agit du destroyer de la 39e unité Cheonghae de la Marine nationale, qui compte environ 260 effectifs, dont l'équipage du navire, une unité de contrôle et de recherche composée des forces spéciales de la marine de guerre (UDT/SEAL), un corps aérien chargé de l’exploitation des hélicoptères maritimes (Lynx), des marines et du personnel médical.Le Chungmugong Yi Sun-shin se joindra également aux efforts internationaux pour la sécurité maritime et participera aux opérations menées par les Forces maritimes combinées (FMC) et la Force maritime européenne (EMF).Pour rappel, le navire sud-coréen, ayant effectué sa première mission en 2009, réalisera sa 6e mission qui va durer jusqu’en juin 2023 avec la 39e unité Cheonghae. Quant à son nom Yi Sun-shin, il vient du héros national du pays du Matin clair. Cet amiral a joué un rôle important durant la guerre d’Imjin contre le Japon entre 1592 et 1598. C’est lui qui a inventé le fameux « bateau tortue ».De son côté, Yoon Seong-won, commandant de la 39e unité Cheonghae, a exprimé sa détermination d’accomplir les missions destinées à garantir le passage libre et sûr des navires sud-coréens et à protéger le peuple en cas d'urgence.