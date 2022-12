Kim Yo-jong réagit violemment à l’évaluation de Séoul sur le test d'un satellite espion par Pyongyang

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Yo-jong s’en est de nouveau prise violemment au Sud en lançant des injures et des invectives à son adresse.La sœur du dirigeant du pays communiste a alors mis en cause l’évaluation de Séoul sur le « test important de la phase finale du développement d’un satellite de reconnaissance » que Pyongyang a annoncé hier avoir effectué la veille. Selon elle, « les marionnettes sud-coréennes des Etats-Unis » l’ont estimé à « un niveau de qualité inférieure ».Dans un communiqué publié aujourd’hui par l’agence officielle KCNA, l’influente numéro deux du régime a indiqué que le Sud n’en finissait pas de tacler son voisin du Nord tout au long de l’année et qu’elle en avait dorénavant marre. Elle a alors lancé une bordée d’injures.La jeune femme qui semble jouer le rôle de porte-parole de son frère a plus particulièrement reproché aux experts sud-coréens d’avoir qualifié les images prises par le satellite nord-coréen de « niveau médiocre » ou d’« acte déguisé ». Dans le même temps, elle a critiqué certains d’entre eux pour répéter que la nature du missile à longue portée et celle de la fusée transportant des satellites sont similaires.