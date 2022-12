La grippe saisonnière prend de l’ampleur en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où l'épidémie de grippe saisonnière s’accélère, les autorités sanitaires ont appelé la population à se faire vacciner.D’après les chiffres publiés hier par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), le nombre de patients suspectés d’avoir contracté la grippe saisonnière, qui présentent une fièvre soudaine de plus de 38 degrés avec une toux et un mal de gorge, est passé à 30,3 pour 1 000 patients externes en Corée du Sud. Il a augmenté dans toutes les catégories d'âge, plus particulièrement chez les adolescents et les enfants de 7 à 12 ans dont le nombre de cas douteux a atteint respectivement 119,7 et 58,9.Pour rappel, la KDCA a lancé en septembre dernier une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière destinée aux plus de 65 ans, aux enfants et aux femmes enceintes. Et les taux d’inoculation se sont élevés au 17 décembre dernier à 79,4, 71,3 et 47,6 % respectivement. Par rapport à la même période de la saison dernière, le taux d’administration a progressé de 1,9 point chez les séniors alors qu’il a reculé de 2,9 points chez les plus jeunes.La campagne de vaccination contre l’influenza pour les personnes âgées de 65 ans ou plus sera clôturée fin décembre dans les établissements médicaux désignés. Il faudra donc se renseigner sur la disponibilité des doses dans un centre de santé public de proximité à partir du 1er janvier 2023.Par ailleurs, les autorités sanitaires ont mis en avant l’importance d’une inoculation rapide chez les bébés de 6 mois aux enfants de 12 ans. Et, elles ont conseillé aux élèves ayant contracté le virus de retourner à l'école au moins 24 heures après avoir retrouvé un meilleur état de santé, dont notamment une baisse de la température.