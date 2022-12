La Corée du Nord vante son bilan militaire de l’année

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord prétend que 2022 est une année de grande victoire pour elle, puisque le pays a pu montrer « son statut de puissance militaire mondiale et sa force absolue ». C’est le Rodong Sinmun qui en a fait part dans un article publié aujourd’hui.Le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir a plus particulièrement mentionné le missile balistique intercontinental de type « Hwasong-17 », tiré le 18 novembre avec succès sous la supervision de Kim Jong-un, en le qualifiant de « grand événement national, historique et heureux ». Et d’ajouter que cette réussite a permis au pays communiste d’afficher avec force sa volonté ferme et immutable de lutter contre ses ennemis « arme nucléaire pour arme nucléaire » ou encore « confrontation frontale pour confrontation frontale ».Le quotidien écrit également que le royaume ermite ne reculera jamais, même pas d’un pouce, dans le renforcement de sa force nucléaire à moins que les Etats-Unis n’abandonnent leur politique hostile et leur menace atomique à son égard. Il a également mis en garde les USA et « leurs suiveurs » contre la riposte militaire au régime de Kim Jong-un.L’organe de presse du parti communiste a fait aussi l’éloge des exploits des scientifiques de la défense nationale, qui ont « créé un miracle » dans l’achèvement du développement des armes de nouvelle génération, et ce en référence aux tests de missile hypersonique et de celui de croisière stratégique à longue portée. Sans oublier le récent essai d’un moteur à combustible solide de forte poussée, effectué jeudi dernier.