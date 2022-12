BOK : l’inflation à son plus haut niveau en 24 ans

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a annoncé qu’entre janvier et novembre derniers, les prix à la consommation avaient augmenté en moyenne de 5,1 % par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit de leur plus haut niveau depuis 1998.Dans un rapport publié aujourd’hui, l’institution a indiqué que l’inflation ne fléchissait pas en raison de l’envolée combinée des prix de l’agroalimentaire et des repas au restaurant, ainsi que des tarifs réglementés de gaz et d’électricité, et ce en dépit de la diminution de l’ampleur de la hausse des prix à l’importation. Une réduction sous l’effet du recul des cours du pétrole et de la remontée du won sud-coréen face au dollar américain.La banque centrale prévoit par conséquent que l’inflation se situerait aux alentours de 5 % pendant encore un certain temps, avant de recommencer à régresser au second semestre 2023, et ce dans le sillage de la chute des prix à l’international du brut et de la contraction de l’économie nationale et mondiale.Pourtant, la BOK a fait preuve de prudence dans ses prévisions d’inversion des tendances haussières de l’inflation. Pour elle, nombre de facteurs variables pourront empêcher la baisse des cours du pétrole. Parmi eux le rétablissement rapide de l’économie chinoise, l’embargo sur le brut de la Russie ou encore une réduction massive de sa production par ses pays exportateurs.La Banque de Corée a également rappelé que les tarifs des services, une fois qu’ils bondissent, ne descendent pas facilement et que l’ampleur de l’augmentation du prix de l’électricité pourrait elle aussi être un élément déterminant.A ce propos, son gouverneur a souligné la nécessité de mener une politique monétaire de manière à lutter notamment contre l’inflation. Rhee Chang-yong a ajouté que dans ce processus, il faudrait scruter de près l’évolution des prix de l’immobilier et son impact sur chaque secteur économique.