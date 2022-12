COVID-19 : le plus important bilan quotidien depuis 97 jours

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus commence à rebondir cet hiver. Le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 en témoigne. Ces dernières 24 heures, un total de 87 559 contaminations supplémentaires ont été répertoriées. Soit une hausse de 729 infections par rapport à mardi dernier et de 9 975 en deux semaines. Il s’agit du plus haut niveau depuis le 14 septembre.Dans ce contexte, le nouveau sous-variant d’Omicron BN.1 inquiète les autorités sanitaires. Actuellement, il représente 17 % des nouveaux cas détectés en Corée du Sud. Par ailleurs, le taux de vaccination de rappel reste encore inférieur à l’objectif pour atteindre seulement 27,8 % chez les plus de 60 ans et 46,4 % dans les établissements à haut risque de contamination.519 patients sont toujours hospitalisés en soins intensifs. Soit 16 individus de moins qu’hier. Mais leur nombre reste au-dessus de la barre des 500 pour un troisième jour consécutif.En ce qui concerne les décès additionnels, le bilan quotidien en fait état de 56. Le taux de létalité est de 0,11 %.