Plus de 200 entreprises de taille intermédiaire sont devenues des grands groupes en 2021

Photo : YONHAP News

En 2021, 205 firmes de taille intermédiaire se sont développées en grandes entreprises, soit le double de leur nombre de l’année précédente. C’est ce que montrent les données sur le sujet communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur.Selon la loi actuellement en vigueur, les compagnies dont les actifs sont inférieurs au seuil de 500 milliards de wons, soit 363 millions d’euros, sont considérées comme des PME. Si leurs capitaux se situent entre 500 et 1 000 milliards de wons, elles peuvent disposer de statut de groupes de taille intermédiaire. Et si les fonds propres d’une société dépassent les 1 000 milliards, l’équivalent de 726 millions d’euros, elle fait partie des grandes entreprises.Fin 2021, le nombre d’entreprises de taille intermédiaire est tombé à 5 480, 46 de moins qu’un an plus tôt. Cela dit, leurs chiffres d’affaires, leur taux d’emploi et leurs bénéfices d’exploitation se sont tous accrus par rapport à il y a un an.On a également appris que le salaire annuel des jeunes diplômés d’université était en moyenne de 35,6 millions de wons, ou 25 850 euros, soit une augmentation de 1,4 million de wons en un an. Et leurs investissements dans la R&D et dans les biens d’équipement ont tous deux progressé pour la première fois en trois ans.