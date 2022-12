Danuri réussit sa 1re manœuvre d'insertion en orbite lunaire, après 135 jours de voyage dans l'espace

Photo : KBS News

La première sonde lunaire sud-coréenne « Danuri » a achevé sa première manœuvre d’insertion en orbite lunaire avec succès, après 135 jours de voyage dans l’espace et a été capturée de manière stable par la gravité de la Lune.Selon l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), Danuri est devenue un véritable orbiteur lunaire, laissant présager de bons augures pour sa prochaine action visant à se placer à 100 km d'altitude de l’astre de la nuit, prévue pour la fin du mois.Pour rappel, la première sonde lunaire sud-coréenne a été lancée le 5 août dernier. Afin de réduire sa consommation de carburant, il a parcouru 6 millions de kilomètres pendant environ quatre mois et demi avant de réussir son insertion en orbite lunaire, sa première manœuvre, menée le 17 décembre dernier. Il s’agit d’y arriver en se déplaçant à une vitesse de 3 600 kilomètres par heure.Grâce aux propulseurs installés sur Danuri, la vitesse a pu passer de 8 000 km/h à 7 500 km/h en 13 minutes. Une tâche extrêmement compliquée dont la moindre erreur peut projeter la sonde dans l'espace ou la faire tomber sur la Lune.Selon Cho Young-ho, responsable de la division de l'exploration lunaire du Kari, si la tentative de diminuer la célérité de l’engin échoue, ce dernier risque de dévier sans être capturé par la gravité lunaire avant de s’éloigner de l’unique satellite naturel de la Terre.La sonde « made in Korea » est située à un périgée de 109 km et un apogée de 8 920 km. La période de révolution est de 12,3 heures. L'orbite sur laquelle elle effectue sa mission est à 100 kilomètres de la Lune, et il est prévu d'approcher cette orbite lors des quatre prochaines manœuvres. Le résultat final devrait être divulgué le 29 décembre.Danuri, qui a transmis les images de la rotation de la Lune et le clip vidéo de BTS contenu dans la charge utile lors de son voyage vers la Lune, enverra des données d'exploration complètes à la Terre à partir de février prochain, une fois placée définitivement en orbite lunaire.