Nouvel exercice aérien Séoul-Washington près de l’île méridionale de Jeju

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont effectué un nouvel exercice aérien conjoint aux alentours de la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ) au sud-ouest de l’île méridionale de Jeju. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Défense.Pour cette manœuvre, Washington a déployé son bombardier stratégique B-52H et son chasseur F-22. Et côté sud-coréen, les avions de combat F-35 et F-15K ont été mobilisés.Selon les explications du ministère, cet entraînement permettra aux deux alliés d’améliorer leur interopérabilité et de renforcer aussi les capacités à mener leurs opérations combinées.Il faut noter également que le déploiement du B-52H et du F-22 s’inscrit dans le cadre d’un accord intervenu lors de la 54e réunion bilatérale de consultation sécuritaire (SCM), tenue le 3 novembre en présence des ministres de la Défense des deux pays.