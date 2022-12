Météo : les températures remontent légèrement

Photo : YONHAP News

Le grand froid semble s’atténuer au pays du Matin clair, mais jusqu’à quand ? Ce mardi, les températures ont augmenté d’en moyenne quatre degrés sur tout le territoire. Un léger réchauffement qui a poussé Météo-Corée a levé tous les avertissements de « vague de froid ».Le mercure était toutefois encore bas ce matin, oscillant autour des -10°C dans la moitié nord et des -7°C dans les régions centrales. En revanche, le littoral sud et l’île méridionale de Jeju étaient déjà dans le positif, à 0 et 5°C respectivement.C’est dans l’après-midi que le temps s’est sensiblement réchauffé. Quasiment tout le pays a enregistré un bond de dix degrés, permettant au thermomètre de repasser au-dessus de zéro sur la totalité du territoire.Par ailleurs, le soleil a renforcé ce sentiment d’adoucissement. Brillant de mille feux dans la matinée, il a commencé à être légèrement couvert au fil des heures. Cependant, cette éclaircie devrait prendre fin rapidement, Météo-Corée annonçant de la neige à l’échelle nationale pour demain.