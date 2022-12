Essai nucléaire nord-coréen : Washington dit que Pyongyang est déjà prêt

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a déclaré hier que la Corée du Nord était déjà prête à mener de nouveaux actes provocateurs, et qu’un septième essai nucléaire serait toujours probable.A la question sur les éventuelles provocations nord-coréennes supplémentaires, son porte-parole Ned Price a répété ce qu’il déclare depuis des mois à savoir que Pyongyang a terminé les préparations pour un test nucléaire au niveau technologique. Avant d’ajouter que procéder à un test ne dépendrait désormais que de leur détermination politique.L’officiel américain a souligné que Washington coopérait depuis toujours avec la communauté internationale pour adopter des mesures supplémentaires visant à condamner ceux chargés du programme de missiles balistiques. Et qu’en cas d’essai nucléaire, les USA chercheraient à appliquer de nouvelles sanctions au régime de Kim Jong-un.En qualifiant la bravade nord-coréenne d’actes dangereux qui menacent la sécurité, Price a clarifié que les Etats-Unis n’avaient aucune intention hostile envers la Corée du Nord et qu’ils adopteraient une approche diplomatique afin d’aboutir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.En ce qui concerne la mise en œuvre des sanctions nord-coréennes, le porte-parole a insisté sur le fait que les résolutions ont été adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, dont cinq pays permanents. Il a critiqué que la Chine et la Russie n’avaient toutefois pas respecté leurs paroles, ce qui donne de la marge au royaume ermite et affaiblit la légitimité et la capacité du Conseil de sécurité