Noël : l’archevêque de Séoul prie pour ceux qui souffrent

Photo : YONHAP News

L’archevêque de Séoul a souhaité que l’amour de Dieu soit avec toutes les personnes du monde entier, dans son message de Noël publié hier.Peter Chung Soon-taek a déclaré qu’il prierait pour que le Seigneur bénisse les individus exclus, en situation précaire et malades, ceux qui souffrent financièrement et psychologiquement, les habitants nord-coréens, ainsi que ceux qui vivent une guerre tragique.Selon lui, le monde est de moins en moins tolérant et est devenu plus difficile à vivre. L’homme religieux pense que c’est le moment d’apprendre à reconnaître la différence des uns des autres et à s’écouter mutuellement.L’évêque a ajouté être fier de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Et, il croit que la Corée du Sud peut aller encore plus loin en montrant un exemple dans le monde à travers la construction de la paix avec son voisin du Nord.