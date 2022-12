Washington annonce qu’il n’y aura plus de sanctions concernant l’aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont déclaré hier que l’aide humanitaire serait exemptée de toutes les sanctions.Selon un communiqué publié par le département du Trésor, l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) n’imposerait plus de sanctions à l’aide humanitaire conformément à la résolution adoptée le 9 décembre par le Conseil de sécurité des Nations unies suite à la demande d’organismes non gouvernementaux.Il existait toutefois déjà des exemptions en ce sens, mais des applications différentes selon les cas avaient causé des mécontentements.Ce nouveau principe, qui sera appliqué à l’ensemble des mesures punitives imposées par le Conseil de sécurité, se répercutera sur la Corée du Nord qui est sujet à de nombreuses restrictions concernant les aides humanitaires. Pourtant, puisque les sanctions contre Pyongyang excluent déjà cette assistance, cette initiative aura plutôt un effet d’apaisement de l’ambiance générale.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un ne répond toujours pas au soutien de l’administration américaine ou des organisations non gouvernementales. Il reste donc à savoir comment il réagira à ce changement, car le Nord a continué de demander à Washington d’alléger les sanctions, quand ce dernier lui a proposé de mener un dialogue.