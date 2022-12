Pyongyang définit les exercices militaires Séoul-Washington comme un acte suicidaire

Photo : YONHAP News

A Pyongyang, le Rodong Sinmun a qualifié aujourd’hui les exercices militaires conjoints Corée-USA d’acte suicidaire.Le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir a déclaré que les Etats-Unis négligeaient les avertissements nord-coréens et menaçaient la sécurité et la paix régionales en répétant de genre de manœuvres.En rappelant que le régime de Kim Jong-un a légiféré une nouvelle doctrine nucléaire lors de la septième réunion de l’Assemblée populaire suprême en septembre dernier, le quotidien a souligné qu’il n’y avait qu’un seul pays, à savoir la Corée du Nord, qui fasse part d’une si forte volonté de représailles contre Washington et qui la démontrait réellement.Le quotidien a également montré l’intention de mener des provocations militaires envers la communauté internationale, en argumentant que « la gloire d’une puissance ne peut pas seulement se réaliser avec la plus grande force au monde, mais qu’il faut la volonté et la détermination pour contrer et mettre fin à la violence impérialiste ».