Les ministères rapportent leur plan 2023 à Yoon Suk-yeol dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol écoutera les rapports des ministères sur leur accomplissement et le plan de 2023 à partir d’aujourd’hui.Le ministère de l'Economie et des Finances présentera en premier les perspectives macroéconomiques et les principales politiques économiques. Les experts privés et les responsables gouvernementaux mèneront à cette occasion un débat sur les dispositifs en la matière.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, la présentation de chaque service gouvernemental va durer jusqu’à janvier prochain, et elle sera effectuée non seulement devant le chef de l’Etat mais aussi auprès d’un public.De plus, si plusieurs ministères partagent des enjeux communs, ils rapporteront ensemble leur compte-rendu. Des réunions entre des spécialistes des secteurs public et privé ainsi que des citoyens se tiendront également afin de partager les opinions sur les initiatives de l’exécutif.La présidence a expliqué que 2023 serait l’année de la réforme du travail, de l’éducation et des retraites, et que chaque ministère préparerait des dispositifs pour soutenir le processus.