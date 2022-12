Drame d’Itaewon : le comité spécial commence son enquête sur place

Photo : YONHAP News

Le comité spécial de l’enquête parlementaire sur la bousculade mortelle d’Itaewon a lancé sa première investigation sur place aujourd’hui.Les commissaires ont visité le site de l’accident à Yongsan, et ont écouté des policiers et des pompiers sur le déroulement des faits lors du jour de la fête d’Halloween. Dans le commissariat de police d’Itaewon, ils se sont renseignés sur les raisons du manque de réaction et de l’absence de contrôle du trafic.La majorité et l’opposition partagent la nécessité de faire toute la lumière sur cette affaire mais sont divisées sur sa procédure. Les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, entend élaborer des dispositifs pour empêcher des accidents similaires de se produire sans créer de conflits politiques. Par contre, le Minjoo prétend que le PPP doit s’excuser avant tout pour avoir offensé les défunts et leur famille.Cet après-midi, les commissaires se rendront au bureau d’urgence 112 de l'Agence de police métropolitaine de Séoul ainsi qu’au Bureau de la gestion de la sécurité de la mairie de la capitale sud-coréenne pour savoir si leur réponse au drame a été appropriée.Dans un premier temps, le parti au pouvoir voulait quitter le navire afin de protester contre la première force de l’opposition qui a fait entériner sans leur accord la demande de licenciement du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min. Mais ils ont finalement changé d’avis pour rejoindre les activités.Le groupe parlementaire enquêtera dans deux jours la mairie de l’arrondissement de Yongsan et le siège du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. La semaine prochaine, il écoutera les rapports du Bureau du Premier ministre et le Bureau de la coordination des politiques du gouvernement. L’entretien des témoins est prévu pour la première semaine de janvier.