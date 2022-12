Réunion entre les chefs de la diplomatie de Séoul et Budapest

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a rencontré son homologue hongrois Peter Szijjarto hier après-midi à Séoul. Au cœur de leurs discussions : comment renforcer le partenariat stratégique des deux nations à travers la collaboration économique.Szijjarto a affirmé que bon nombre d’entreprises du pays du Matin clair contribuaient à l’économie hongroise grâce à leurs investissements dynamiques, et a souhaité que la coopération bilatérale s’élargisse dans les industries de l’avenir.Park a répondu que l’augmentation des échanges commerciaux et de l’investissement entre les deux nations est encourageante, avant de demander de prêter attention aux obstacles rencontrés par les sociétés sud-coréennes installées dans le pays d’Europe de l’Est.Le chef de la diplomatie de Séoul a également expliqué que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que l’Union européenne entend mettre en place, devrait correspondre aux normes sur le commerce international. Et d’inciter Budapest à s’efforcer pour que cette mesure ne désavantage pas les entreprises du pays du Matin clair.Les deux parties se sont engagées à se serrer les coudes dans le domaine de la construction des centrales nucléaires ainsi que la diplomatie multilatérale, notamment au sein des Nations unies.Park a d’ailleurs remercié la Hongrie d’avoir soutenu officiellement l’organisation de l’Exposition universelle de 2030 à Busan, sans oublier de réclamer de jouer un rôle pour entraver une nouvelle provocation de la Corée du Nord.Szijjarto a déclaré appuyer les efforts du gouvernement sud-coréen pour dénucléariser le royaume ermite et assurer la paix dans la péninsule coréenne.