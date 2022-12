Exportations : risque de baisse pour le 3e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations des 20 premiers jours de décembre a reculé de 8,8 % par rapport à la même période de l’année dernière pour atteindre 33,6 milliards de dollars. Selon le Service des douanes, le chiffre devrait continuer à régresser pour le troisième mois de suite.Quant aux importations, elles ont augmenté de 1,9 % avec 40 milliards de dollars. Le solde négatif du commerce extérieur se poursuivra ainsi pour le neuvième mois consécutif. Le déficit de cette année jusqu’à hier s’élève plus précisément à 48,9 milliards de dollars, un niveau sans précédent. Une somme deux fois plus importante que celle de 1996, le dernier record.La balance commerciale de 2022 affichera donc un solde négatif pour la première fois depuis 2008, soit lors de la crise financière mondiale.La diminution des ventes à l’étranger s’explique par la baisse de la demande sur fond de ralentissement de l’économie mondiale. Notamment, les produits clef de la Corée du Sud ont été durement frappés. Les semi-conducteurs ont dégringolé de 24,3 % sur un an, tandis que les produits de l’acier, les appareils de communication sans fil et les machines de précision ont connu une réduction radicale.Les exportations vers la Chine, le plus grand partenaire du pays du Matin clair ont chuté de 26,6 %, et le Vietnam, le Japon et Taïwan ont également acheté moins de produits « made in Korea ».En même temps, la demande accrue pour les énergies en hiver a renforcé le déficit. Les importations de pétrole brut et de charbon ont toutes progressé et celles de gaz ont doublé en glissement annuel.