Pentagone : le développement d’un satellite de reconnaissance nord-coréen prouve l’importance de l’industrie spatiale

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont déclaré que le développement de satellite de reconnaissance par la Corée du Nord montrait à quel point l’industrie spatiale est importante de nos jours.A la question de savoir si Pyongyang est doté d’une capacité de mise au point d’un satellite espion, le porte-parole du Pentagone s’est montré réticent à donner une réponse précise, en expliquant qu’il s’agit d’une information confidentielle.Selon Patrick Ryder, le fait que le royaume ermite dévoile lui-même des informations sur son engin démontre une fois encore l’importance qu’occupe le domaine spatial dans la situation sécuritaire actuelle.Le haut gradé s’est également exprimé sur les exercices militaires conjoints Séoul-Washington. D’après lui, ces derniers servent à la fois à consolider l’alliance bilatérale et à restreindre les éventuelles bravades. Il a ainsi souligné que les deux pays sont des alliés fiables, et qu’ils montreraient aux agresseurs potentiels régionaux leurs capacités de dissuasion et de réponse si nécessaire.Par ailleurs, au sujet du lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par le régime de Kim Jong-un, le département d’Etat lui a ordonné une fois de plus de revenir à la table du dialogue, en rappelant que c’est un acte inutile et une idée dangereuse. Son porte-parole a ainsi réitéré le message que ces provocations sont nuisibles, déstabilisantes et vaines.De plus, Ned Price a rappelé qu’un bombardier furtif B-2, l’un des principaux éléments de la Force aérienne américaine, avait atterri en urgence en raison d’une panne durant son vol, le 10 décembre, obligeant l’interruption de l’opération des 20 aéronefs de même type. Face aux inquiétudes soulevées par cet incident en matière de sécurité, le Pentagone a répliqué qu’il disposait de divers bombardiers stratégiques.