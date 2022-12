Le gouvernement estime la croissance économique de 2023 à 1,6 %

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prévoit que la croissance économique du pays du Matin clair ne devrait s’élever qu’à 1,6 % l’année prochaine. Il s’agit d’une estimation publiée aujourd’hui dans « L’orientation des politiques économique 2023 ». Ce pronostic s’explique par les circonstances économiques marquées par la flambée des prix, le taux d’intérêt élevé et l’affaiblissement de la valeur du won sud-coréen face au dollar américain.L’inflation qui a atteint plus de 5 % cette année devrait rester à environ 3,5 % l’année prochaine. Pour endiguer sa hausse, il est inévitable d’augmenter le taux d’intérêt. Compte tenu de ceux des Etats-Unis, plus élevés que celui de la Corée du Sud ainsi que les économies mondiales en berne, la monnaie sud-coréenne devrait poursuivre sa dépréciation.Du coup, les perspectives sur les exportations restent sombres. Les situations des industries clefs telles que les semi-conducteurs et le ralentissement de l’économie mondiale auront également leur impact.Afin de surmonter cette crise, l’exécutif a souligné son rôle en tant que « gérant » afin de stabiliser les ventes à l’étranger, le marché financier et l’immobilier. Notamment, il compte alléger considérablement les restrictions dans le dernier secteur cité, telles que l’impôt sur les acquisitions des propriétaires de plusieurs appartements et la régulation sur le prêt bancaire.Les autorités publiques ont également élaboré des dispositifs pour renforcer le bien-être des classes défavorisées et assurer l’emploi pour les citoyens. Ils sont adaptés à chaque catégorie d’âge et selon le sexe. Ce n’est pas tout. Elles prévoient aussi d’établir une stratégie de croissance sur le moyen et long terme afin de soutenir le développement des secteurs privés à travers l’élargissement des crédits d’impôts.