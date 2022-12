Yoon Suk-yeol : 2023 sera l’année de la réforme du travail, de l’éducation et des retraites

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que 2023 sera l’année de la réforme du travail, de l’éducation et des retraites. Lors d’une réunion consacrée aux politiques économiques, tenue aujourd’hui à la Maison bleue, il a expliqué que cette transition ne plairait pas à tout le monde, mais qu’elle est indispensable pour l’avenir du pays et les prochaines générations.Selon Yoon Suk-yeol, la réforme du travail sera menée en priorité, et lutter contre la bipolarisation du marché du travail et assurer la rémunération juste permettront de respecter les valeurs de ce secteur. Il a ajouté que le système devait être modifié en fonction de l’évolution de la structure des industries.Le chef de l'Etat a également souligné l’importance de gérer les relations entre les ouvriers et le patronat en vertu de la loi, et de renforcer la transparence de la comptabilité des syndicats pour endiguer leur corruption.En ce qui concerne les politiques de l’immobilier, le numéro un sud-coréen entend atténuer radicalement les impôts des propriétaires de plusieurs logements pour baisser la charge du loyer des locataires.Concernant l’orientation des politiques économiques de l’année prochaine, Yoon a indiqué que le taux d’intérêt élevé entraîne la baisse de la valeur des biens, ce qui risque d’alourdir l’endettement des ménages et des entreprises. Il a ainsi ordonné de mettre en place des dispositifs pour entraver les conséquences néfastes à leur survie.Enfin, le président de la République a expliqué qu’il fallait miser sur les exportations pour surmonter cette crise, et a incité à trouver des débouchées dans les marchés émergents qui affichent encore une croissance importante.