Météo : après la neige, une vague de froid s’abat sur la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

De fortes chutes de neige et de pluie ont frappé dans la nuit de mardi à mercredi et ce matin le pays du Matin clair et notamment la région centrale. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a alors lancé la première étape du service d’urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). L’alerte concernant les chutes de flocons a également été élevée, au niveau « neige abondante », le deuxième sur une échelle de quatre.La cellule centrale a demandé aux collectivités locales de procéder à un déneigement rapide sur les principaux axes de circulation afin de minimiser les embouteillages. Elle a aussi ordonné de saler à l’avance les zones dangereuses comme les ponts, l’entrée et la sortie des tunnels et les routes surélevées.Cependant, la neige s’est arrêtée de tomber dans l’après-midi. Toutefois, entre 2 à 7 cm se sont accumulés dans les régions montagneuses de la province de Gangwon et de l’île méridionale de Jeju. Dans les provinces de Chungcheong du Nord, de Gyeongsang du Nord et dans l’ouest de celle de Gyeongsang du Sud, l’épaisseur du manteau blanc était de 1 à 5 cm.Une fois les chutes de neige et les précipitations interrompues, une vague de froid devrait s’abattre. Demain matin, le mercure tombera de 5 à 10 degrés par rapport à aujourd’hui. Le mercure affichera jusqu’à -15°C à Cheorwon dans la province de Gangwon, située dans le nord-est, et -9°C à Séoul.Le temps glacial atteindra son pic dans deux jours. Vendredi matin, la capitale sud-coréenne descendra à -14°C, la valeur la plus basse de cet hiver. Cet épisode de froid risque de créer des plaques de verglas sur les routes. Les autorités recommandent alors d’emprunter les transports en commun et de faire attention aux glissades jusqu’à ce que le temps se radoucisse.