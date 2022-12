Le ministre de la Réunification souhaite une rencontre fructueuse des deux Corées l'an prochain

Photo : YONHAP News

En 2023, les deux Corées se mettront à dialoguer pour que les tensions s’apaisent dans la péninsule. C'est ce qu'a souhaité le ministre sud-coréen de la Réunification dans son allocution tenue hier lors du Forum sur les infrastructures, intitulée « Détente verte dans la péninsule coréenne ».Kwon Young-se a réaffirmé que le plus grand défi résidait dans la dénucléarisation nord-coréenne, la condition nécessaire à la prospérité et à la paix régionales. Il a ainsi souligné qu'une plus grande persévérance serait indispensable pour ramener le pays communiste à la table des négociations.Le haut responsable a ensuite déploré que la vie des nord-Coréens soit très compliquée, faute de denrées alimentaires, d'eau potable ou de chauffage. Et d'ajouter que l'Etat ermite serait pourtant conscient du fait que les armes balistiques et nucléaires ne pourraient pas résoudre les difficultés que ses habitants éprouvent dans leur vie quotidienne.Kwon a ainsi appelé Pyongyang à arrêter son programme de développement atomique et à retourner au dialogue, qui profitera à son peuple et ses autorités.Le ministre a réaffirmé que Séoul est toujours prêt à mettre en œuvre son « projet audacieux » pour améliorer la santé, l'hygiène, l'agriculture, les forêts, entre autres, au nord du 38e parallèle. Et la « détente verte » servira de levier de la coopération intercoréenne.Le Forum sur les infrastructures a été créé en décembre 2019 par 422 experts académiques et industriels, rassemblés pour réaliser la coprospérité dans la péninsule à travers la coopération entre les deux Corées sur les infrastructures.