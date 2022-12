Nouvelle conférence annuelle des généraux de toutes les armées sous l’égide du JCS

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées (JCS) a tenu hier deux conférences à la suite, l’une dite de Mugunghwa, du nom de la fleur emblème de la Corée du Sud, l’autre réunissant les commandants des opérations.La première est organisée tous les ans depuis 1973, avec pour objectif de partager la perception de la politique de la défense nationale et des préoccupations sécuritaires entre les généraux de toutes les armées. Hier encore, il a été largement question des moyens de dissuader la Corée du Nord de multiplier ses provocations nucléaire et balistique et d’y faire face, si son régime les poursuit.Quant à la seconde, elle est convoquée deux fois par an et les principaux commandants d’opérations des armées et les chefs de troupe y sont présents. Cette fois, ceux-ci ont évalué les menaces militaires de Pyongyang et fait l’état des lieux de leur posture de préparation et de leurs capacités de riposte.Selon le chef du JCS qui a présidé les deux assises, les bravades et les menaces nord-coréennes, qui se poursuivent tout au long de l’année, sont des actes dangereux portant atteinte à la paix et la stabilité régionales. Kim Seung-kyum a d’emblée souligné la nécessité pour les armées de rester en permanence sur le qui-vive afin de réagir avec fermeté aux éventuelles provocations supplémentaires du pays communiste.