Choo Kyung-ho : la hausse de la facture énergétique est inévitable

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre a fait le point sur plusieurs dossiers macro-économiques lors de ses interviews à deux chaînes de télévision.Sur le marché immobilier en déclin, Choo Kyung-ho a annoncé le retrait des impôts pesant sur les multipropriétaires, créés par le gouvernement précédent pour endiguer la hausse explosive des prix des logements. Sur l'éventuel retour à la surchauffe spéculative du marché, il a répondu que la dérégulation était nécessaire pour prévenir l'atterrissage dur de l'immobilier, dont l'impact risque de toucher l'économie réelle, les finances voire les ménages.Concernant la facture énergétique, Choo, qui est également le ministre de l'Economie et des Finances, a prôné sa hausse, jugée inévitable en raison de la flambée des cours internationaux des énergies et des déficits accablants des compagnies d'électricité et de gaz du pays. Les détails sur l'augmentation de ces prix seront rendus publics après les consultations des institutions concernées, prévues la semaine prochaine.Sur l'engagement du président Yoon Suk-yeol à lutter contre la dérive des syndicats qui fait partie des trois corruptions majeures à éradiquer, avec celle des entreprises et des fonctionnaires, le haut responsable a expliqué que l'exécutif ne tolérerait pas les activités syndicales illégitimes, susceptibles de nuire à la vie quotidienne des citoyens.Interrogé sur la croissance de l'an prochain prévue en dessous des 2 %, le vice-Premier ministre a promis de se concentrer sur la gestion méticuleuse de la situation, qui, risque sinon d'empirer et de provoquer une crise financière similaire à celle de 1997.Enfin concernant le projet de reculer l'âge légal de départ à la retraite, Choo a estimé qu'un report uniforme de cet âge serait défavorable à la création d'emploi pour les jeunes. Il juge donc opportun de lancer des discussions sur la question lors du passage de l'échelle de la rémunération par l'ancienneté à celle par la performance. Et d'ajouter qu'il est également nécessaire de créer un encadrement permettant aux personnes âgées de travailler plus longtemps.