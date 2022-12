Photo : YONHAP News

« Danuri », la première sonde lunaire sud-coréenne, a réussi le 17 décembre sa première insertion en orbite lunaire, et effectue sans problème depuis hier la 2e opération du genre.L'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) a annoncé que la sonde avait commencé la deuxième manœuvre d'insertion de vingt minutes hier à 5h10 et que l'analyse des données rassemblées jusqu'ici confirmait la navigation normale de l'engin. Et d'ajouter qu'il pourra vérifier le succès de cette seconde étape vers vendredi.Danuri doit effectuer au total cinq manœuvres d’insertion pour se placer à 100 km d'altitude de la Lune. La troisième mission est prévue le 23 décembre.