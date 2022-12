COVID-19 : la Chine dans la ligne de mire des autorités sanitaires sud-coréennes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a récemment inscrit la Chine sur sa liste des pays « en point de mire » sur la quarantaine. Une liste qui, cette semaine, fait état de 11 pays. L’enjeu est de renforcer son contrôle sanitaire pour les voyageurs venant de l’empire du Milieu.Selon l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), la station nationale de quarantaine de l’aéroport international d’Incheon, placée sous son autorité, a pris une telle décision après que Pékin a desserré l’étau du « zéro COVID ». La mesure est entrée en vigueur le 16 décembre.La station choisit chaque semaine les Etats à mettre sur la liste en question en prenant en compte le nombre de cas importés de contamination au coronavirus, celui de patients dans les pays concernés ou encore l’augmentation des arrivées et des départs.Les arrivants de la nation qui y figure doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire. Plus précisément, si leur température est supérieure à 37,3°C, et non 37,5°C, ils doivent faire un test PCR à l’aéroport. Idem pour ceux qui présentent des symptômes comme la fièvre ou la diarrhée, ainsi que leurs accompagnateurs.A en croire les autorités sanitaires, actuellement, en moyenne 1 000 personnes par jour arrivent de Chine.