Les fêtes du lever du soleil redémarrent après trois ans d'annulation

Photo : YONHAP News

Avec le retour à la normale de la vie quotidienne en Corée du Sud, les fêtes du lever du soleil du Nouvel an seront organisées après trois ans d'absence due au COVID-19. L’événement sera mené avec des mesures de sécurité renforcées suite à la bousculade mortelle d'Itaewon survenue lors du weekend d'Halloween.La ville d'Ulsan dans le sud du territoire tiendra une fête à « Ganjeolgot », le premier promontoire qui accueille le lever du soleil du pays du Matin clair, du dernier jour de 2022 au 1er janvier 2023. La sécurité sera assurée par les équipes de surveillance de la foule et des garde-côtes.L'excursion nocturne au mont Halla qui domine l'île méridionale de Jeju, sera autorisée cet hiver après deux ans d'interdiction. Mais la densité des randonneurs sera contrôlée et une cellule de surveillance sera créée pour répondre sans tarder aux possibles intempéries.Busan, la plus grande ville portuaire sud-coréenne, déploiera, de son côté, des agents de sécurité sur les plages de Haeundae et de Gwangalli qui accueillent la fête du lever du soleil, et dans le parc de Yongdusan où se déroule une cérémonie consistant à faire sonner une cloche pour accueillir le Nouvel an.Dans l'est du pays, les gens pourront contempler l’apparition du soleil à l’horizon sur la plage de Jeongdongjin à Gangneung. Ils pourront également garder d’autres bons souvenirs grâce aux nombreux événements de la ville, dont un feu d'artifice.Côté ouest, la municipalité d'Incheon fêtera la Saint-Sylvestre avec le dernier coucher du soleil 2022.Cependant, il y a toujours des collectivités locales, telles que Pohang et Uljin, toutes deux dans la province de Gyeongsang du Nord ou le comté de Haenam dans le Jeolla du Sud, le site le plus méridional de la péninsule, qui ont une nouvelle fois annulé leurs festivités. Elles déploieront toutefois des agents pour assurer la sécurité des visiteurs