Plus de 30 % des voyageurs étrangers au Japon sont des sud-Coréens en novembre

Le Japon a accueilli quelque 934 000 visiteurs étrangers en novembre et environ 34 % d’entre eux sont des sud-Coréens. C’est ce qu’on a appris des données publiées hier par l’Office national du tourisme nippon (JNTO).Le nombre de ces touristes sud-coréens est 2,6 fois plus important qu’en octobre et a progressé de 53 % par rapport à novembre 2018, donc avant le COVID-19.L’archipel a levé, le 11 octobre, les restrictions qui étaient en place depuis deux ans et sept mois pour faire face à la pandémie de coronavirus. Depuis, les voyageurs de 68 pays et territoires, dont la Corée du Sud, peuvent y entrer sans visa.Le JNTO explique le retour des sud-Coréens par la réouverture des frontières japonaises et l’assouplissement des mesures sanitaires imposées par le gouvernement de Séoul à ses ressortissants qui partent à l’étranger.