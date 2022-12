Affaire du Seongnam FC : Lee Jae-myung sommé de se présenter devant le Parquet

Photo : KBS News

Comme on s’y attendait largement, le Parquet a finalement convoqué le patron du Minjoo dans le cadre d’une enquête sur l’allégation liée à la contribution financière au club de football de Seongnam.L’investigation est menée par le Parquet de cette ville dont Lee Jae-myung a été autrefois maire. C’est donc cette institution qui l’a sommé hier de se présenter à son siège pour l’interroger sous le statut de prévenu. La date n’est pas encore connue mais les deux parties semblent en train de la coordonner.Selon le ministère public, le chef de la principale force de l’opposition aurait sollicité plusieurs entreprises, en particulier Doosan E&C. pour faire des dons importants au « Seongnam FC » en proposant de leur accorder des faveurs, et ce entre 2016 et 2018. Sachez que Lee avait dirigé, de 2010 à 2018, cette ville en banlieue sud de Séoul et était propriétaire d’office du club en question pendant un certain temps.L’intéressé a confirmé aujourd’hui avoir être convoqué hier par le Parquet. Le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de mars s’est alors indigné et a critiqué le pouvoir pour s’employer à détruire l’opposition et à éliminer son ennemi politique.